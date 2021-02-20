بدء فعاليات مهرجان الرياضة للجميع في الوادي الجديد (فيديو)

بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان الرياضة للجميع بنادي الداخلة الرياضي التابع لمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة وفود رياضية من جميع محافظات مصر.أكد بذلك الكابتن أحمد عبد الحميد عضو الاتحاد المصري لمهرجان الرياضة للجميع، بتوجيه الشكر للقائمين على هذا المهرجان، وعلى رأسهم الاتحاد المصري للسماح بتفعيل هذا المهرجان الذي ينتظره الجميع منذ جاىحة كورونا وحتى هذه اللحظة، كما وجه الشكر للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة، على دعم هذه المهرجانات وتفعيلها على أرض المحافظة، بحضور الدكتورة حنان يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.وأضاف عبد الحميد أنه سعيد بعودة الأنشطة الرياضية بمحافظات مصر باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدا الجميع بممارسة الرياضة لأنها سبب رئيسي لتقوية المناعة ومن ثم مواجهة هذا الوباء.