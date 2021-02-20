وزيرا الطيران والسياحة يزوران مطار الغردقة.. وإشادة بخدماته

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية موسعة لمطار الغردقة الدولي، لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار.وفى بداية الجولة تفقد الوزيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب، واطمأنا على الإجراءات الاحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.وخلال الجولة، أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وكذا التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ في موقعه، أيضا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة.ومن جهته، أشاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتي الطيران والسياحة والذى ظهرت أثاره واضحة بنجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.وفى نهاية الجولة، قام وزير الطيران بزيارة مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة للاطمئنان أيضًا على سير العمل والتقي العاملين بالمكتب، حيث وجه بتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب.