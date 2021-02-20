هاني رسلان: على الولايات المتحدة اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إثيوبيا

رحب الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمطالبة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بتوسيع مجال المفاوضات حول سد النهضة لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحويل دورهم من مراقبين إلى وسطاء، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث وصلت لطريق مسدود ويجب معه تدخل دولي.وطالب رسلان في تصريحات لـ"الدستور" الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة تجاه إثيوبيا ليمكن الوصول لاتفاق مرٍض لكافة الأطراف، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس بايدن أعلنت أنها ستوقف المساعدات المالية البالغة 100 مليون دولار كانت تقدمها سنويًا لإثيوبيا نتيجة لأزمة الصراع بإقليم تيجراي وليس لموقفها في قضية سد النهضة ما يعطي إثيوبيا مساحة من الحركة والتهرب من التفاوض بشأنه.وأشار مستشار مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن وثيقة واشنطن بخصوص سد النهضة كانت محل توافق في 90% من بنودها إلا أن اثيوبيا واصلت مسيرتها في عرقلة المفاوضات والتهرب من الوصول لاتفاق، كما أعلن وزير المياه الإثيوبي أن بلاده ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الصيف القادم سواء كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن.