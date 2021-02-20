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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 162 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:35 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار غدًا الأحد، 162 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 15 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 7964 راكبًا بمختلف الجنسيات عبر 81 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 6955 راكبًا على متن 81 رحلة دولية وداخلية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.


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