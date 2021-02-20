محافظ المنوفية يوجه بنقل سيدة تعاني من سمنة مفرطة لمستشفى شبين الكوم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الانسانية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.ووافق المحافظ على صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة من بركة السبع تعاني من مرض السمنة المفرطة وتحتاج إلى إجراء عملية تكميم معدة، وعلى الفور كلف المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة لنقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لها.كما وافق المحافظ علي صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعمل باليومية من مركز تلا تساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية، حيث أنه يعول عدد 2 معاقين من ذوي الهمم، مؤكدًا علي حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.وأكد محافظ المنوفية علي التواصل الدائم مع الحالات الإنسانية والأسر الأولي بالرعاية لتقديم يد العون لهم والوقوف بجانبهم.