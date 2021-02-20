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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ،بمحطة سكة حديد ديروط والذى يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم والذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

السبت 20/فبراير/2021 - 02:39 م
محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، الذى يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم الذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ويربط المحور بين الطرق "الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي" للوقوف على نسب التنفيذ واستمرار العمل بالمشروع وذلك استكمالًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد.
بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.
كان وزير النقل قد وصل لمحطة قطار ديروط مستقلًا القطار رقم "980 VIP" وكان فى استقباله محافظ أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والمهندس محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط والمهندس حلمى زيدان رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطة سكة حديد ديروط وتفقد برج الإشارة ثم تفقد المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، ثم سيعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، خاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة وتسهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، ويجرى العمل فى مرحلته الأولى ويسهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترًا وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عملًا صناعيًا منها 2 كبارى رئيسية هى كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م، وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كل المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة.

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