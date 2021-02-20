وزير الدفاع يتوجه للإمارات للمشاركة بمعرض الدفاع الدولى الـ15 (IDEX 2021)

غادر القاهرة، صباح اليوم السبت، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر "IDEX 2021" والمعرض البحرى المصاحب له "NAVDEX2021" الذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية "أبو ظبى" حتى الخامس والعشرين من فبراير الجارى.ومن المقرر أن يجرى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، عدة مباحثات على هامش المعرض مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات.ويشارك فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) عدد كبير من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى فى مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة.تأتى مشاركة مصر فى معرض الدفاع الدولى الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحرى المصاحب له (NAVDEX2021) للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى.