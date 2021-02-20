«زراعة الشرقية» تنفذ ندوة إرشادية لمزارعى قرية المناحريت

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناحريت التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك بحقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف جيزة 171 علي مساحة 10 أفدنة، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، في حضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية والمهندس صبري محمد مهدى مدير الإدارة الزراعية ديرب نجم وبحضور والدكتورة منال عبدالصمد مدير الحملة القومية القمح والدكتور أسامة عبدالبديع بمركز بحوث أمراض البنات والمهندس وليد الشوادفى اخصائي القمح بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم وعدد من مزارعي بالقرية.أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات، وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض خلال هذه الفترةا وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تمت مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض به، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات المزارعين.