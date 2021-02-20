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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

السبت 20/فبراير/2021 - 01:29 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، اللقاء الثقافي "نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية"، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح الخميس المقبل، بقاعة المجلس.

تنسق اللقاء الدكتورة رشا أبو شقرة عضو لجنة الشباب وعضو مجلس النواب المصري، ويقام اللقاء بمشاركة عدد كبير من الشباب المتخصصين في الشأن الثقافي الأفريقي من عدد من دول القارة وذلك على النحو التالي:

الجلسة الأولى 11:00- 12:30
يدير الجلسة: المخرج أحمد السيد، وشارك بها كل من: الدكتور صلاح سليمان "مصر" ضمن برنامج القدرات المعرفية والقياديه لشباب أفريقيا، ومحمود بريه "أريتريا" من مؤسسه تعبى، وميساء محجوب "السودان" من مبادرة Volunteer Hub، والدكتور سيد رشاد "مصر" منسق عام شئون الطلاب الأفارقة الوافدين بجامعة القاهرة، وعبد الرحمن سيد المختار "موريتانيا" مجلس الشباب الأفريقي.

"الجلسة الثانية" 12.30: 2:00م
تدير الجلسة: الدكتورة أماني الطويل، ويشارك بها كل من: حسن غزالى"مصر" منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وآمنه فزاع. "السودان" مندوبة الجمعية الأفريقية، وجبرين عبد الله "تشاد" ضمن الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، وحنه بيتر "جنوب السودان" من مبادرة أيادى الأمل، وإيمان الشافعى "مصر" من مبادرة لغتى أفريقية.

استراحة 2.00: 2.30م

مائدة مستديرة 2.30: 4:00م
تدير المائدة: الدكتورة رشا أبو شقرة، ويشارك بها كل من: شريف الرفاعى "مصر" من مبادرة Green Nation، وغادة فؤاد السيد "مصر" - برنامج أفريقيا بالإذاعة، ومحمد علي "الصومال" مخرج سينمائي، وصالح إسحق "تشاد" - شاعر وكاتب، وخالد التيجانى "السودان" من مركز الدراسات السودانية، وخالد مكاوى"مصر" ويتناول الحديث عن التعاون الفنى بين مصر والسنغال، وايمان شعراوى "مصر" وتتحدث حول صحافة الشأن الأفريقي، ومحرم علي "تنزانيا" ويتكلم حول مستقبل التكنولوجيا فى أفريقيا، وإيمان عبد الرحيم "مصر" متحدثة حول مبادرة أفريقبا قارتى.

وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment

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