مصرع وإصابة 7 فى حريق مصنع للأثاث بمدينة بورصة التركية

انفجرت غلاية بخارية في مصنع للأثاث في منطقة إنيجول بمدينة بورصة التركية، أسفرت عن وفاة عامل وإصابة 6 بينهم 4 إصابات خطيرة.وذكرت جريدة سوزجو التركية، أن غلاية بخارية انفجرت لسبب غير معلوم داخل مصنع أثاث في منطقة أقهيصار بمقاطعة إينجول في بورصة.وشب حريق على نطاق صغير بعد الانفجار، وعند الإنذار تم إرسال العديد من فرق الصحة والشرطة والإطفاء إلى المصنع، وأسفر الانفجار عن مصرع عامل، وإصابة 6 عمال آخرين.وأوضحت الجريدة أن 4 من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى إينجول الحكومي والمستشفيات الخاصة المحيطة، كانوا في حالة خطيرة.