20 مارس.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بتهمة الإساءة للصعيد

قررت محكمة جنح مدينة نصر تحديد جلسة 20 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصري وإهانته، فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها محامٍ بعد الحلقة التي شهدت تجاوزه ضد أهل الصعيد.وكان تامر أمين قد قال في برنامجه: "في الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة (الإنجاب) حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم في ورش، كما يقومون بشحن بناتهم إلى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل".وكشف النائب في البرلمان المصري أحمد عبدالسلام قورة عن أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد هذه الإساءة البالغة من الإعلامي تامر أمين بحق الصعايدة والفلاحين، مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة.من ناحية أخرى، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.