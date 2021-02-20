الصين تفرض مزيدا من الأسقف للإقراض عبر الإنترنت وسط حملة صارمة

فرضت لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين قيودا جديدة على البنوك والمؤسسات المالية، التي تعمل مع مؤسسات مقرضة صغيرة على الإنترنت، بما في ذلك مؤسسات تقودها مجموعة "آنت جروب"، ومؤسسها جاك ما، مما يمثل مزيدا من الصفعات لواحد من قطاعات الأعمال الأسرع نموا لعمالقة التكنولوجيا المالية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.وأضافت اللجنة أن البنوك يجب أن تضع سقفا للإقراض المشترك مع منصات الكترونية لا تزيد عن 50% من قروضها مستحقة السداد.وتابعت اللجنة أنه اعتبارا من الأول من يناير 2022، ستكون هناك حاجة لمنصة لكي توفر 30% على الأقل من التمويل ذاته في أي قرض مشترك واحد مع أحد البنوك.