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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: الشباب المصري أثبت امتلاكه قدرات تكنولوجية تؤهله للمنافسة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:27 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشباب المصري وإصراره على التعلم والتدريب لكافة المهارات التكنولوجية.

وكتب طلعت، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "ما أجمل اللقاء بشبابنا المبدعين خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر في عدد من محافظات الصعيد والدلتا، والاستماع إلى قصص نجاحهم المتميزة، حيث استطاع العديد منهم تغيير مساره المهنى والتحول إلى العمل فى مجال التكنولوجيا بعد تلقيهم التدريب فى مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمحافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والتي نتوسع فيها حاليا لتشمل مختلف المحافظات".

وتابع الوزير: "لقد أثبت الشباب المصري تميزه فى العمل الحر لامتلاكه قدرات تكنولوجية رقمية متميزة أهلته للمنافسة على فرص العمل على المستوى الدولي والحصول على فرص عمل غير تقليدية من أماكنهم كمهنيين مستقلين في الأسواق الإقليمية والعالمية بعائد مادى مجزى لا يقل في المتوسط عن 500 دولار في الشهر".

هذا وقد أجرى الوزير عددًا من المقابلات مع نماذج من "سفراء التكنولوجيا" من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس فى محافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان فى تخصصات متعددة من أبرزها كل من النظم المدمجة وهندسة البرمجيات، والتى تعد الأكثر طلبًا سواء فى السوق المحلية أو على منصات العمل الحر؛ ويهدف برنامج "سفراء التكنولوجيا" الذى أطلقه المعهد داخل مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" إلى إثراء وزيادة الكوادر المدربة التى تعمل على نشر التكنولوجيات المتقدمة، ما يسهم فى دفع أعمال التدريب، ومن ثم زيادة عدد المستفيدين من مختلف البرامج التدريبية للمعهد بواسطتهم.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت، خلال العام الماضى، العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب فى مجال العمل الحر، والتى من بينها مبادرة "شغلك من بيتك" التى ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات وتتضمن المحتوى التقنى ومحتوى مهارات العمل الحر، وقصص النجاح، وقاعدة من الخبراء من شركاء الصناعة، والشراكة مع منصات العمل الحر؛ ولقد بلغ عدد المسجلين على هذه المنصة حتى الآن ما يزيد على 50.000، فيما بلغ عدد من أتم التدريب المؤهل منهم ما يقرب من 3.900 متدرب.

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