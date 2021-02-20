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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس القابضة للسياحة: المستثمر السعودي سيتحمل تكلفة تطوير فندق شبرد

السبت 20/فبراير/2021 - 01:27 م
ميرفت حطبة
ميرفت حطبة
أسامة الشندويلي
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‏قالت المحاسبة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة السعودية تم الإسناد لها بناء على طرح عام، وكانت صاحبة العرض الأفضل وتم احتساب دراسة جدوى اقتصادية لمدة استرداد الإنفاق الاستثماري لمبلغ مليار و٤٠٠ مليون جنيه بناء على التدفقات النقدية بعد التطوير.

وأضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات لـ«الدستور» أنه لايوجد أزمة في حصول المستثمر على قرض للتطوير طالما أن شركة ايجوث لن تسدد القرض ولا فوائده ولا بضمان الفندق ولا برهنه.

وأشارت إلى أن شركة «إيجوث» ليس لديها سيولة لسداد الأقساط والفوائد، حيث أنه توجد نسبة حال اقتراضها لتطوير شبرد، بدلا من الاستعانة بمستثمر من أمواله ذاتيا وهي لاتملك أي سيولة حاليا بسبب خسائر كورونا.

وأوضحت «حطبة» أنه يوجد أزمة لسداد مرتبات العاملين بسبب أزمة كورونا علي القطاع السياحي، لكن المستثمر لديه ملاءة مالية لسداد نسبة لاتقل عن ربع القرض من أمواله الخاصة غير أنه سدد ٤ مليون دولار لشركة الإدارة السابقة «روكوفورتي».

وأكدت أن الاختيار الأفضل كان تطويرالفندق بالمشاركة مع مستثمر بدلا من تركه مغلق لعدم توافر سيولة.

وأوضحت أن نسبة المستثمر مرتفعة بسبب حجم التطوير البالغ ١.٤ مليار وسيرد إنفاقه بعد ١٧ سنة موضحة أن «إيجوث» ستحصل على نسبة من صافى الربح، بالإضافة إلى شركة الإدارة فيما سيحصل المستثمر على الباقي لذا كانت المدة طويلة فيما يتعلق بالمشاركة.

وأشارت رئيس القابضة للسياحة والفنادق أن كل شىء محسوب بدراسة جدوى، حيث تم طرح الفندق للاستثمار 3 مرات لم يتقدم أحد ومرتين حصلنا على عروض أقل من التقييم من عام ٢٠١٣.

وأوضحت أن تكلفة تطوير الفندق عالية للغاية فى البنية التحتية، كونه لم يمسه التطوير منذ إنشائه وحالته الفنية متدنية جدا بخلاف أن هناك زيادة على طاقته الفندقية ٥٦ غرفة وحمام سباحة وجراح ٣ طوابق.

وكانت شركة «الشريف» السعودية القابضة أعلنت الأسبوع الماضي عن نجاحها في اقتراض تمويل من أحد البنوك الحكومية المصرية لتطوير فندق شبرد التاريخي بفائدة 8% ولمدة سماح 3 سنوات مما أثار تساؤلات الرأي العام علي مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم اقتراض ايجوث الشركة المصرية المالكة للفندق من البنك بدلا من المستثمر الأجنبي الذي يكون هدف جذب الاستثمار منه هو جذب رؤس أموال خارجية.

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