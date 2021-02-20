خلال ترشحه لعضوية الصحفيين.. «خراجة»: هناك ملفات لابد من فتحها

تقدم اليوم السبت، الكاتب الصحفي محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه على عضوية المجلس، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل.وقال خراجة، خلال التقدم بأوراق ترشحه، إن هناك مجموعة من الملفات لابد من فتحها، لعل أهمها ملف الأجور، موضحًا أنه تقدم بدراسة لمجلس النقابة ولكنه لم يتم مناقشتها حتى الآن، ولكن هذه القضية أصبحت ضرورة ملحة لدى الصحفيين.وأضاف خراجة، أن هناك قطاع كبير من الصحفيين يعتمدون على البدل، لذا لابد من إيجاد آلية لزيادة أجور الصحفيين.ووجه خراجة رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلا:" لازم يكون هناك وعي في اختيار المرشحين، حتى يفرز هذا الاختيار مجلس متجانس ويستطع التفاوض مع الدولة".وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 1822021 إلى الإثنين 2222021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًاا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.