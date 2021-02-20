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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

السبت 20/فبراير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
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فازت اليابانية ناعومي أوساكا اليوم السبت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وذلك عقب فوزها في المباراة النهائية على منافستها الأمريكية جنيفر برادي بمجموعتين دون رد بواقع (6 - 4) و(6 - 3).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه هي المرة الرابعة التي تفوز فيها أوساكا بألقاب في بطولات (جراند سلام)، حيث حققت لقب بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2019، كما فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مرتين في عامي 2018 و2020.

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