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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دساتيرنا تحتاج للمراجعة.. 8 رسائل من السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:52 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية اليوم السبت، إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

ووجه السيسي عدة رسائل  خلال كلمته أثناء الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الأفريقية عبر الفيديو كونفرس، والتي ترصدها "الدستور" في السطور التالية.

- مصر واجهت العديد من الصعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا.
- رغم ذلك يتم المحافظة على ما بدأته على مدار الخمس سنوات السابقة.
- أهم التحديات التى نشأت عن جائحة كورونا تتمثل فى التحول الرقمى، وتصليح وإعادة النظم الصحية.
- يتطلب ذلك التعامل مع تلك المتغيرات جهدا وتفكيرا عميقا، لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى بين الأفراد.
- دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.
- أدعو كافة الأطراف إلى بحث مواجهة التحديات التي تواجه القارة والعمل لوضع قواعد دستورية مشتركة.
- مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي.
- التحول الرقمي يتطلب ضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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