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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التجارة العالمية تطالب بريطانيا بتبكير تسليم لقاحات كورونا للدول الفقيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:25 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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دعت منظمة التجارة العالمية بريطانيا إلى التبكير بتسليم لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وقالت نجوزى اوكونجو ايويالا، الرئيسة الجديدة للمنظمة اليوم السبت:" لا اعتقد أن علينا الانتظار اللقاحات الفائضة حتى يتم تطعيم أناس آخرين، واعتقد أن التبرع يجب أن يتم الآن والسبب بسيط وهو أنه من مصلحة الدول الغنية بالضبط كما هو من مصلحة الدول الفقيرة أن تتساوى في الوصول إلى اللقاح".

كانت قمة دول السبع الصناعية الكبرى اتفقت أمس الجمعة، على زيادة الاستثمارات في آلية "كوفاكس" المعنية بتحقيق وصول أكثر عدلا للدول الفقير إلى لقاحات كورونا.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل مساعي من أجل أن تقدم الدول الغنية من 4 إلى 5% من جرعاتها للدول الفقيرة بأسرع ما يمكن، واقترح في أعقاب القمة أن يقوم الأوروبيون والأمريكيون بتوريد 13 مليون جرعة لقاح للأطقم الطبية الافريقية بأسرع ما يمكن.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادها المبدئي لتقديم جزء من حصة بلادها في اللقاحات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة سوف تتبرع بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى الدول النامية، والانضمام إلى التزام مماثل من جانب ماكرون لتعزيز جهود المعركة العالمية ضد جائحة الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

غير أن جونسون قال إنه لن يقدم هذه اللقاحات قبل أن يتم تطعيم البريطانيين.

وكان عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا قارب 17 مليون شخص.

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