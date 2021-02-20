النائب محمد السباعي يكتب: تعزيز المواطنة والانتماء للمصريين بالحياة الكريمة

مرت مصر خلال عقود طويلة وعبر أنظمة مختلفة من الحكم ببرامج عدة سعت بشكل أو بآخر لتحقيق العدالة الإجتماعية للمصريين، الذين طالما رفعوا شعارات ومطالبات بتحقيق بتلك العدالة الإجتماعية لكافة المواطنين على حد سواء دون طبقية أو فروق مجتمعية وتمثلت تلك المطالبات فى توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن مثل العيش والحرية والعدالة الإحتماعية وكذلك الخدمات العامة مثل توفير مياة الشرب النظيفة وتمهيد الطرق والمواصلات والصرف الصحي وغيرها ، ولا ننكر أن هناك العديد من الاسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المستوى المرضي لتلك المطالبات كالزيادة السكانية المطردة ، وقلة وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم لعقود طويلة.

وجاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لتطوير القري المصرية لتحقيق التنمية المستدامة لكافة أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة ( حياة كريمة ) ، بمثابة حلم آن الآوان أن يتحقق لكل مصري لطالما حلم بأن يري بلده في أبهى صورها ، حيث أنه من المستهدف خلال المرحلة الأولى تطوير ٥١ مركزاً من أكثر المراكز فقراً على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٤٤٣ قرية ليستفيد منهم ١٨ مليون مواطن وسيشمل التطوير تأهيل وتبطين الترع ومشروعات الصرف الصحى ومحطات مياة الشرب والتعليم والصحة والغاز الطبيعي والكهرباء والإتصالات والشباب والرياضة والحماية المدنية ووحدات الإسعاف والإطفاء وكذلك الخدمات العامة مثل ( البريد والشهر العقاري والسجل المدني وغيرها ) بحيث يتم إستيفاء كافة الاحتياجات العامة للمواطن.

ومع كل محاولة تقوم بها الدولة لدفع عجلة التنمية المجتمعية المستدامة إلى الأمام يتبادر لأذهاننا سؤالاً محورياً : ألا آن الأوان لمؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية للمساهمة في تلك المبادرة وخصوصاً بعد إعتمادها كمشروع قومي ؟

يأتي ذلك في ضوء ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل الإيجابية لتنفيذ هذا المشروع العملاق والذي سيعمل على إذابة الفروق بين الطبقات مما له كبير الأثر في زيادة الإنتماء لدى كل مواطن تجاه بلده ، وخاصة إذا ما شارك الجميع في هذا المشروع كل في موقعه إما بالجهد أو الخامات أو المال.

ومن ضمن المبادرات التي من شأنها تفعيل دور المواطن بالمساهمة في هذا المشروع هي تفعيل شهادات الاستثمار ج على سبيل المثال وإعادة طرحها للمواطنين تحت مسمي ( شهادة إستثمار مبادرة حياة كريمة ) بحيث يقام عليها سحب بالقرعة وتقديم جوائز لتحفيز المواطنين على المشاركة بالمشروع ومن ثم تعظيم شعورهم بأنهم شركاء الدولة في التنمية ومساهمين أساسيين في كل تقدم وإنجاز يتم تحقيقه على أرض هذا البلد. حفظ الله مصر وشعبها

وللحديث بقية...

*عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسين