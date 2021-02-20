البرازيل: إصابات كورونا 10.1 مليون والوفيات 244 ألفا و737

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى عشرة ملايين و100 ألف إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 244 ألفا و.737 وتعافي من المرض ثمانية ملايين و990 ألفا من المصابين حتى صباح السبت.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 51 أسبوعا.وأصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة والهند، بحسب بيانات لوزارة الصحة البرازيلية صدرت في وقت متأخر أمس الأول الخميس.ويصل عدد سكان البرازيل إلى 210 ملايين، وهي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث المساحة. وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في يناير الماضي.