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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

السبت 20/فبراير/2021 - 01:42 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف الدراسة بالجامعات، في التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي 2020–2021، السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال امتحانات التيرم الأول وفقا للوائح الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطمأن الوزير الطلاب وأولياء الأمور بأن استعدادات الجامعات فيما يخص الإجراءات الاحترازية تسير على قدم وساق، مثل التباعد الاجتماعى وأعمال الامتحانات، قائلًا: "سبق وقمنا بهذه الإجراءات فى الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي لطلاب السنوات النهائية".

وأضاف عبدالغفار أن الجامعات المصرية في انتظار عودة الدراسة لاستكمال العام الدراسي حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل المطلوب في جائحة كورونا.

وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات عن أن الامتحانات ستكون حضوريًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحضوريًا إلكترونيًا بنظام "البابل شيت" للكليات التي تسمح طبيعتها بذلك، لافتا إلى أن هناك توجها عاما من غالبية رؤساء الجامعات بشأن استكمال العام الدراسي الجاري، مع مد الخريطة الزمنية للتيرم الثاني أسبوعين تعويضا عن الفترة المستقطعة في التيرم الأول.

وصرح الوزير بأن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها لاستيعاب زيادة الطلب على التعليم العالي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذا يفسر زيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.

وأكد عبدالغفار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإنشاء 15 جامعة أهليه خلال عام، حيث إن هذه المشروعات تعد من المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مقدما الشكر للرئيس السيسي؛ لدعمه اللامحدود للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيته لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وتوقيع شراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية.

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