ضبط مسؤول مخبز استولى على الدقيق المدعم بكفر الزيات في الغربية

وجة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية وخاصة المخابز البلدية المدعمة.وقام المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بتشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات، أسفرت عن ضبط المسؤل عن أحد المخابز البلدية المدعمة تصرف واستولى على 13 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأسفرت الحملة عن تحريرمخالفتي خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتي توقف عن الإنتاج بدون إذن أو عذر.