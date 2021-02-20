رئيس «ويليس تاورز واتسون»: سعداء بالشراكة في تدريب تنسيقية الشباب

قال حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون في مصر، إن الشركة تعمل في استشارات الموارد البشرية على مستوى العالم، مضيفا: "وإننا شاكرين لاختيارنا للشراكة في تدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وتابع خلال توقيع برتوكول التعاون بين تنسيقيية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا سعداء أن نرى أدوات الاختيار الحديثة لتدريب البشر، ونأمل أن نساعد في الكثير من المجالات.ويشارك بالمؤتمر الذي بدأ بالوقوف تحية للسلام الجمهوري، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.