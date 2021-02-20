إطلاق تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين «سبوتنيك-V» و«أسترازينيكا»

أعلنت الشركة الروسية المطورة للقاح "سبوتنيك-V"، اليوم السبت، بدء تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين اللقاح الروسي ولقاح "أسترازينيكا" البريطاني.وذكرت الشركة - عبر الحساب الرسمي للقاح الروسي "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر" - أن "المناعة المتكونة من الجرعة الأولى للقاح "أسترازينيكا" تجعل جرعتها الثانية غير فعالة (فعالية 55 بالمئة)، أو ينبغي الانتظار ثلاثة أشهر بين الجرعتين".ولفتت الشركة الروسية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه في حال لقاح "سبوتنيك-في" يتم حل هذه المشكلة عن طريق استخدام حقنتين مختلفين، مشيرة إلى أن "استخدام مكون لقاح "سبوتنيك-في" كحقنة ثانية للقاح "أسترازينيكا" سيسمح بعدم انتظار ثلاثة أشهر وقد بدأت التجارب السريرية لهذا النهج بالفعل".وقال المطورون الروس إن فريق "سبوتنيك-في" اقترح على "أسترازينيكا" وغيرها من الشركات المطورة التي تقل فعالية لقاحاتها عن 90 بالمائة استخدام تركيبات تضم لقاح "سبوتنيك-في".وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أفاد، في 9 فبراير الجاري، بأن أذربيجان أصدرت ترخيصًا لإجراء دراسة لتركيبة لقاحي "كوفيد-19" الروسي و"أسترازينيكا" البريطاني، ضد فيروس كورونا، وأن الاختبارات ستبدأ بحلول نهاية الشهر الجاري وستجري لمدة ستة أشهر في عدة دول.يذكر أن ممثلين عن كل من مركز "غاماليا" و"أسترازينيكا" وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي وشركة "آر فارم" (ذات التقنية العالية لتصنيع الأدوية، وأحد أكبر شركات الأدوية في روسيا)، وقعوا في 21 ديسمبر 2020، مذكرة تعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.وتنص هذه المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج بحث سريري لتقييم الاستخدام المشترك لأحد مكوني لقاح "سبوتنيك-في" وأحد مكونات لقاح "آزد 1222"، الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وتعد هذه الدراسة الأولى في العالم لتركيبة لقاحات ضد "كوفيد-19".