اختبارات لتوظيف فنيين بـ«مياه سوهاج»

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إجراءات اختبارات توظيف لـ4183 من المتقدمين لوظائف (فنى تشغيل، أمين مخزن، فنى معمل)، 15-16 فبراير الجاري عبر المنصة الإلكترونية للشركة القابضة.وفي بيان للشركة، أكد اللواء محمد البدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة.وذكر أن عقد الاختبارات عبر المنصة الإلكترونية "أونلاين"، يأتي لمراعاة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ووجه رئيس شركة مياه سوهاج، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة وشركة سوهاج لدورهم فى الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها، وكذلك مسئولى المنصة الالكترونية بالشركة القابضة لتقديمهم الدعم الفنى.