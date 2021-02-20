عرض أهم وأدق موسوعة في الأحاديث القدسية: «الروضة الندية»

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، طبع موسوعة الأحاديث القدسية بعنوان: «الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية».وفيما يلي عرض للكتاب في سطور..تعد هذه الموسوعة من أهم الموسوعات التي تناولت الأحاديث القدسية إن لم تكن فريدة في بابها، فقد قام بجمعها وترتيبها وتخريجها وشرحها ومراجعتها نخبة من أبرز علماء الحديث في العصر الحاضر هم أعضاء لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع فريق متميز من الباحثين بالمجلس.وتتناول الموسوعة ما ورد من الأحاديث القدسية في الكتب الستة: «صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه» جمعًا واختيارًا وتخريجًا وشرحًا في أسلوب ميسر، مما يجعلها زادًا للعالم والباحث والمثقف وطلاب العلم على حدٍّ سواء، كلٌّ يجد فيها بفضل الله وكرمه طِلبته ومُبتغاه.وتبرز الموسوعة أهم الموضوعات والقضايا التي تناولتها الأحاديث القدسية، في علم العقيدة، وفي أبواب العبادات، ومكارم الأخلاق، وبيان سعة وعظم رحمة الله عز وجل بخلقه، وما يتعلق ببعض قصص وفضائل الأنبياء عليهم السلام، وغير ذلك من الموضوعات الهامة.وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لهذا السفر العظيم بمقدمة جاء فيه:« إني لأحمد الله العلي العظيم أن وفَّق السادة العلماء المُحَدِّثين من أعلام لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تضم قامات علمية كبيرة في الحديث وعلومه لإخراج هذا العمل العظيم.وقد بذل أعضاء اللجنة ومساعدوهم من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهودًا كبيرة وعظيمة في جمع وتخريج وشرح ومراجعة هذا السفر العظيم في الأحاديث القدسية التي تم جمعها من الكتب الستة، وتخريجها تخريجًا علميًّا دقيقًا، وشرحها شرحًا ميسرًا، مما يجعلها زادًا للعالم والباحث والمثقف وطلاب العلم على حد سواء، كلٌّ يجد فيها بفضل الله وكرمه طِلبته ومُبتغاه».«وقد استمر العمل كما ذكرت اللجنة الموقرة في مقدمتها للكتاب عدة سنوات، مراعاة لأعلى درجات الدقة، مما يجعلني أؤكد وباطمئنان أن الكتاب خرج فريدًا في بابه، وأنه يسد ثغرة كنَّا في أمسّ الحاجة لسدها في هذا الباب العظيم “الأحاديث القدسية” جمعًا وترتيبًا وتخريجًا وشرحًا، وأنه يعدّ إضافة كبيرة لمكتبة الدراسات الإسلامية بصفة عامة والسنة النبوية بصفة خاصة».