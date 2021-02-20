1877 إصابة و20 وفاة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1877 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 443 ألفا و536 حالة، تعافى منها 419 ألفا و283 بينما توفي 8368 حالة، في حين يتواجد بالمستشفيات النمساوية 1286 حالة منها 261 في العناية المركزة.وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند: 60، وكارينثيا 104، والنمسا السفلى 491، والنمسا العليا 254، وسالزبورغ 60، وستيريا 298، وتيرول 80، وفورارلبرغ 37، وأخيرا العاصمة فيينا 492 حالة.