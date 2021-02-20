زينة وأحمد السعدني في أكتوبر من أجل «زي البيت الوقف»

يبدأ النجمان زينة وأحمد السعدنى اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "زى البيت الوقف" في اللوكيشن الرئيسي للمسلسل المقرر مشاركته في السباق الرمضاني المقبل على أن تنتقل زينة إلى أحد المكاتب في شارع شامبليون بمنطقة وسط القاهرة غدا لتصوير عدد من المشاهد.وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى، حول العلاقات الأسرية، والأحوال الزوجية، ويقدم المسلسل روشتة للزواج لحل هذه المشاكل.المسلسل من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرموميديا للمنتج إسلام المرسى ومن بطولة زينة وأحمد السعدني، وصابرين، ومصطفى درويش وعدد آخر من النجوم ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة النهار.يذكر أن زينة قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل "جمع سالم"، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.