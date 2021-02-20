حملة لمصادرة الشيشة من مقاهى الزقازيق

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 8 شيش من مقهى مخالف، بقرية شيبه لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.