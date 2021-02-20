6 مهام رئيسية.. تعرف على مهام اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملته التعريفية والاسترشادية بمجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "مهام اللجنة الدائمة للمجمع المقدس".وقال القس بولس حليم، في الحلقة الأحدث، إن للجنة 6 مهام رئيسية، مثل تقديم التقارير السنوية، وعملها كلجنة استشارية للبابا، ومتابعة تنفيذ قرارات المجمع، وتنفيذ ما يتم تكليفها به من المجمع، ودراسة واتخاذ القرارات الطارئة.ويأتي ذلك على ذكر انعقاد جلسات المجمع في مطلع مارس المقبل.