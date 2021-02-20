فتحي: تنسيقية شباب الأحزاب مصنع القيادات

قال النائب أحمد فتحي، رئيس لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثبتت على مدار الفترة الماضية قدرتها على تطوير القيادات الشبابية وظهر ذلك من خلال دفعها بـ 6 نواب محافظين وتمثيل عدد من الشباب داخل مجلس النواب وغيرهم من تمثيل الشباب في الكيانات المختلفة.وأضاف فتحي خلال كلمته فى مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، ان لجنة التدريب بالتنسيقية عكفت خلال الفترة الماضية علي تدريب وتثقيف الشباب بمجلس النواب من خلال تدشين عدد من البرامج التدريبية المختلفة، منها "نواب تفيد نواب"، بهدف تدريب النواب وتأهيلهم.وأشار إلى أنه من خلال خطة التطوير التي تبحث عنها التنسيقية تم توقيع بروتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، من اجل تطوير وتأهيل الشباب، مؤكدا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي مصنع قيادات الشباب.جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، ومنهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والعميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.