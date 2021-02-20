بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل في الدقهلية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الفرز والعزل بالدقهلية، حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بالمستشفيات.كما اطمأن وكيل الوزارة على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ماقبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.ودعا مكي جميع الأطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات كما تقدم بالشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.الجدير بالذكر سبق ان تم اعطاء اللقاح للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحى بتمى الامديد ومستشفيات الصدر وأنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبيه بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.