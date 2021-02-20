نشوب حريق فى جامعة البوسفور.. والسبب مجهول

شب حريق هائل بكافيتريا داخل حرم جامعة بوغازيتشي البوسفور بإسطنبول، اليوم السبت، وتدخلت فرق الإطفاء على الفور لإخماد النيران.وبدأت الشرطة تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق في الجامعة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يناير الماضي على خلفية تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لعضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، رئيسا للجامعة.وأفادت جريدة كى ار تى التركية، بأن حريقا اندلع في كافيتريا بحرم جامعة بوغازيتشي، وخلال وقت قصير التهمت ألسنة النيران المبنى الخشبي الصغير الموجود بالحرم الجامعي.وأوضحت الجريدة أن فرق الأطفاء توجهت إلى الجامعة فور الإبلاغ عن الحريق، واستغرقت نحو ساعة في إخماد ألسنة اللهب، بعد أن أصبحت الكافيتريا غير صالحة للاستخدام بعد احتراقها كليا، فيما بدأت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب الحريق.