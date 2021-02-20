3158 إصابة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت 3 آلاف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 368 ألفا و175 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1108 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4 آلاف و298 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 356 ألفا و13 حالة.