أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها 68.72 طن "لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومعبأة داخل عبوات وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.ونجحت الجهود في ضبط 2.1 طن "مقطعات وهياكل دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية، و108 أطنان "مخللات " غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، بحوزة مالك معمل مخللات "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، و45 طن "مخللات " معبأة داخل براميل لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.وأسفرت الجهود عن ضبط 13.2 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية، 2.4 طن زيت طعام بدون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط 24.9 طن " دهانات حوائط " – 4000 لتر "تنر" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة البويات "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.وتمكنت الجهود عن ضبط 25 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط 4.85 طن "أسمدة زراعية " محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج.