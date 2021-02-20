خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بطريقة سهلة

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وبالاضافة إلى اتاحتها عبر بطاقات الائتمان "إيزي باي" من جميع ماكينات ATM لهيئة البريد المصري والبنوك المشاركة في صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تم الحصول عليها من قبل المستفيدين مجانا خلال صرف الدفعات السابقة، ويقدر المبالغ المخصصة من وزارة المالية لصرف المنحة بنحو مليار جنيه.وتأتي هذه المنحة الاستثناية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، وسيتم بدءًا من غدٍ الأحد صرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويبلغ عدد المستفيدين من صرف المنحة الاستثناية للعمالة غير المنتظمة نحو 1.7 مليون عامل.وترصد " الدستور في هذه السطور خطوات الاستعلام عن المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة وكيفية صرفها.- فى حالة الاستحقاق ستصلك رسالة من رقم 2030 باستحقاق المنحة وميعاد الصرف، علما بأن المنحة عبارة عن 500 جنيه لمدة 3 أشهر.- ولكن إذا لم تصلك أي رسائل بعد وتريد التحقق من أنك مستحق أو وقع عليك الاختيار أم لا، يمكنك مراسلة رقم 142.1- قم فتح رسائلك النصية واكتب 142 لارسال رسالة.2- قم بكتابة رقم بطاقتك كاملا في محتوى الرسالة (14 رقم).3- اضغط إرسال، وفى حالة اذا ما كنت مستحق سيتم الرد عليك بأنك مستحق وبموعد ومكان الصرف.4- أما إذا كنت غير مستحق أو لم يقع عليك الاختيار فسيصلك رسالة "هذا الرقم غير مستحق للمنحة".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.