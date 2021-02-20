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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

السبت 20/فبراير/2021 - 01:07 م
عادل أسعد الميري
عادل أسعد الميري
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن منشورات إيبيدي٬ أحدث كتابات عادل أسعد الميري٬ كتاب بعنوان "تسكّع على أرصفة باريس". والكتاب ينتمي لأدب الرحلات٬ والذي سبق للميري أن صدر له كتابان منها وهما: "تسكّع" وقد صدر 2008 عن دار آفاق، والثاني بعنوان "تأملات جوّال" وقد صدر عن مركز الحضارة العربية سنة 2006.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: من مطار أورلي أو مطار رواسي، بالأوتوبيس الى قلب العاصمة في ميدان الإينفاليد أو ميدان الأوبرا، ثم بالقطار من محطّة سان لازار الى الضواحي الشمالية حيث تقع آنيار، وفيها منزل أسرة زوجتي، ويتكوّن من ثلاثة طوابق، وله حديقة كبيرة، وهو المنزل الذي أقيم فيه كل صيف، لمدّة شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث إن لزوجتي فيه حجرة كبيرة، تخصّها هي وحدها طوال العام.

خلال ثلاثين عاما، كنت أخرج من هذا المنزل 9 صباحا، وأعود إليه 7 مساء، حيث أوزّع هذه الساعات العشر، على زيارة أحياء باريس، ودراسة جغرافية شوارعها وحدائقها وتاريخ متاحفها وقصورها، فأذهب 100 مرة الى اللوفر، في ذلك العام الذي استخرجت فيه لنفسي كارنيه أصدقاء اللوفر، ثم أكرّس صيفا آخر لدراسة مجموعة مقتنيات متحف أورسيه، ونفس الشيء في متاحف كلوني Cluny وجيميه Guimet وكارنافاليه Carnavalet، ومتحف الفن الحديث بمركز بومبيدو الثقافي، وبقصر طوكيو، حيث وجّهت اهتمامي الى محاولة فهم مدارس التصوير الفرنسي.

فصول الكتاب تتحدّث كذلك، عن طلبة الدراسات الصيفية المكثّفة في السوربون، وجمهور برامج نادي السينما (السينماتيك)، وراقصات النوادي الليلية في المولان روج، ومغامرات الليل في غابة بولونيا، واحتفالات الشوارع في العيد القومي، ومهرجانات الموسيقى في حدائق لوكسومبورج، وحادثة مقتل الأميرة ديانا في نفق ألما Alma.

عادل أسعد الميري يسير على خطى الذين سبقوه، من رفاعة رافع الطهطاوي في (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، الى توفيق الحكيم في (عصفور من الشرق)، الى سهيل إدريس في (الحيّ اللاتيني)، الى يحيى حقّي في (حقيبة في يد مسافر)، الى حسين فوزي في (سندباد الى الغرب)، الى أحمد المديني في (نصيبي في باريس)، الى عبد الستار الطويلة في (فلاح من سنتريس في باريس).

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