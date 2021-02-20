8510 إصابة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم السبت تسجيل 8 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى مليون و631 ألفا و727 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان حسبما ذكر راديو "بولندا" - أنه تم تسجيل أيضًا 254 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 42 ألفا و77 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 6 آلاف و550 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع أعداد الحالات التي تماثلت الشفاء إلى مليون و365 ألفا و216 حالة.