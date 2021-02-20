إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الحالي بلغ (6)حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (3 قيراط و13 سهم )، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (3) حالات تعدى بناحية مركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (23سهم )، وكذا إزالة في المهد لحالتى تعدى بالشهداء على مساحة (قيراط و21 سهم)، بالاضافة الى إزالة حالة تعدى بأشمون بمساحة (17سهم)، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على ادارة حماية الاراضى الزراعية بدوام المتابعة لرصد أى مخالفة تعدى على الأرض الزراعية واتخاذ الاجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على اى مساحات زراعية بالمخالفه والقرارات الوزارية.هذا وقد أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بأنه بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بناحية كفر داوود بمساحة 21م على هيئة مقبرة بالطوب الأبيض وأسمنت وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين.