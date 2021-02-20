صرف كامل تموين فبراير بمطروح

أكد المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، الانتهاء من صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري بنسبة قاربت على 100%، لتصل قيمة المبيعات شهريا نحو 14 مليون جنيه.وقال الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لا يوجد نقص في سلع تموينية أو استراتيجية أو غيرها، مؤكدا استقرار الحالة التموينية.وأضاف، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستيراتيجية تكفي بين 3 إلى 5 أشهر مقبلة، وتشمل سلع السكر والأرز والزيت وباقي السلع الأخرى الخاصة بمنظومة التموين الجديدة.وتابع أنه يتم صرف السلع على بدالي التموين وجمعيتي شهريا من خلال مخازن تجارة الجملة.