«التضامن»: اتجاه لتقليص 520 مؤسسة رعاية أيتام وزيادة الأسر البديلة

قال محمود شعبان، مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه هناك 520 مؤسسة لرعاية الأيتام ولا نية لزيادة عددها خلال الفترة القادمة، حيث تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الأسر البديلة وتقليص عدد المؤسسات، وذلك لدمج الأطفال فى المجتمع.وأكدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أن أطفال المؤسسات منضمين للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيه في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم نقديا عقب بلوغهم السن، موضحا أنه يوجد أكثر من 11 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة، والوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.