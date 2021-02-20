غانا تسجل لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة لجمهورية غانا، مشيرا إلى أنه تم التسجيل في إطار عملية التسجيل السريع.وأصبحت غانا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - الدولة الـ31 في العالم والخامسة في القارة الإفريقية التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.ويدخل لقاح "سبوتنيك V" قائمة اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا من حيث عدد الدول التي صادقت على استخدامه.