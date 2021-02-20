الرئيس السيسي: التحول للاقتصاد الأخضر يمثل تحديا كبيرا لإفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل تحديًا كبيرًا للقارة الإفريقية، ومن شأنه التأثير سلبًا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول.وقال خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، عبر الفيديو كونفرانس، إن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، وأعرب الرئيس عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة.جاء ذلك خلال كلمة للرئيس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، في نسخته الخامسة.