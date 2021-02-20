مقتل وإصابة 7 أفغانستانيين في 3 انفجارات مختلفة بالعاصمة كابول

لقى خمسة أفغانيين اليوم السبت، مصرعهم في ثلاثة انفجارات شهدتها العاصمة الأفغانية كابول.وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، إن خمسة أفغانيين بينهم امرأة قد لقوا مصرعهم في ثلاثة انفجارات وقعت في عدة مناطق بالعاصمة، فيما أصيب اثنان اخران بجروح.يذكر أن كابول شهدت خلال شهر 39 انفجار لغم أرضي، وثماني هجمات مسلحة واغتيالات، بالإضافة إلى 19 عملية تخريبية.