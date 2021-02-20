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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العسومي»: البرلمان العربي يُولي أهميةً كبيرة للدبلوماسية البرلمانية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
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أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان يُولي، وفقًا لاستراتيجية عمله الجديدة، أهميةً كبيرةً للدبلوماسية البرلمانية ويعتمدها كأداة محورية في ممارسة مهامه، رغبةً منه في الانتقال بدوره وأنشطته إلى آفاق أرحبْ وإلى مكانةٍ أكثر رفعةً وتقدمًا في التعبير عن وجهة نظر الشعب العربي أمام المؤسسات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال افتتاحه الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتي يسعى من خلالها البرلمان العربي إلى تمكين البرلمانيين العرب من القيام بدورهم كممثلين وسفراء لدولهم والمنطقة العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأوضح العسومي - في كلمة خلال افتتاح الدبلومة - أن النسخة الأولى من الدبلومة تضم ما يقرب من 100 برلماني عربي، من 16 دولة عربية، ومعربًا عن ثقته في أن هذا التنوع الكبير في المشاركة من غالبية البرلمانات والمجالس العربية سيُثرى النقاشات على نحو يؤدي إلى بلورة صورة متميزة للدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وحدد رئيس البرلمان العربي عدة أهداف رئيسية، يسعى البرلمان إلى تحقيقها من إطلاق دبلومة الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومن أهمها الاستفادة من القامات العربية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والجمع بين جناحي الدبلوماسية البرلمانية والرسمية على المستويات الوطنية والعربية، خاصة أن برنامج الدبلومة يتضمن مشاركة لبعض وزراء الخارجية السابقين وعدد من السفراء والممثلين لجامعة الدول العربية، إضافة إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية في التعامل مع القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول والشعوب العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وأشار إلى أن الدبلومة ستشمل أيضًا بعض الموضوعات الأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتغير المناخي.

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