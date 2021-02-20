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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيسي: نعمل للحفاظ على مكتسبات 5 سنوات في ظل تحديات كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:55 م
السيسي
السيسي
عماد سليمان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر واجهت العديد من الصعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه رغم كل هذه التحديات إلى أننا نعمل على الحفاظ على ما بدأناه على مدار الخمس سنوات السابقة.

وأضاف السيسي، في كلمته عبر الفيديو كونفرس، خلال الاجتماع التحضيري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري، أن أهم التحديات التي نشأت عن جائحة كورونا تتمثل في التحول الرقمي، مع عمل إصلاحات وإعادة النظم الصحية، مؤكدا أن ذلك يتطلب جهدا وتفكيرا عميقا للتعامل مع تلك المتغيرات وتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي بين الأفراد.

وشدد الرئيس على ضرورة ضبط الإطار القانوني للتعامل مع موضوعات عديدة، مثل الأمن المعلوماتي، الحوكمة القانونية لسبل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، وكذلك الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية للأفراد.

ويضم الاجتماع التحضيري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كبار القضاة الأفارقة وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

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