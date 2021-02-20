زايد تتفقد وحدة طب أسرة «الكيلو 2».. وتوجه بتكثيف التثقيف والتوعية الصحية

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الوعي لديهم بمدى أهمية متابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك توعية المرضى بالممارسات الصحية السلمية للحفاظ على صحتهم لتجنب مضاعفات المرض لديهم.جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مركز طب أسرة "الكيلو 2" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني والمشروعات، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث إلى عدد من السيدات المنتفعات من المنظومة الجديدة المترددات على عيادات تنظيم "الأسرة والمشورة" بالمركز، مؤكدة لهم أهمية المتابعة المستمرة للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة بما يعود بالنفع على حالتهن الصحية، كما استمعت إلى أطفالهن ومدى استفادتهم من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنميا والتقزم لطلاب المدارس، وشرحت لهم مدى أهمية الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي صحي لما له من تأثير إيجابي على التحصيل الدراسي لهم.وأضاف مجاهد أن الوزيرة اطمأنت على الحالة الصحية لعدد من المواطنين من كبار السن والذين ترددوا على المركز لمتابعة أمراض (الضغط، السكر)، وشرحت لهم مدى أهمية متابعة حالتهن الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما شرحت لهم مدى مردود تطبيق المنظومة الجديدة في تقديم أفضل خدمة طبية لهم، ومن جانبهم أشاد المواطنون بتيسير كافة الإجراءات التي شهدوها خلال حصولهم على الخدمة الطبية.وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 14 ألف و193 ملف فردي طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم عيادات (باطنة، طواريء، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد سكن الأطباء والتمريض بالوحدة، وأشادت بمستوى التجهيزات به اللازمة للإعاشة.ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز طب أسرة الشهداء، ومن المقرر أن تتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وكذلك متابعة التجيهزات الجارية لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.