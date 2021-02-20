وزير خارجية اليمن: نعاني من تمرد جماعة لا تؤمن بالحوار

قال وزير خارجية اليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، إن بلاده تعاني من تمرد جماعة لا تؤمن بالحوار.وأضاف: شعبنا يعاني من ويلات وتبعات تمرد ميليشيات الحوثي على الدولة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وكان بن مبارك، قد قال في تصريحات إعلامية أمس، أن فرص السلام كانت متاحة، مشيرًا أنهم ظلوا 120 يوما في الكويت، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق سلام شامل، ولكن هرب الحوثيون في اللحظة الأخيرة من هذه الالتزامات.وأضاف الوزير اليمني: أن هناك دعاوى لمبادرات لعملية السلام وحل هذه الأزمة وإنهاء الحرب، مشددًا على أن الوضع الإنساني في اليمن قائم على إشكال سياسي، بسبب اختطاف الدولة وتدخلات إيران في الصراع في اليمن، مشيرًا أن هناك فرصا للسلام في الأفق، وسيتعاطون معها للوصول لحل سياسي للأزمة في اليمن.