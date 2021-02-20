محمد الشرنوبي يبدأ تصوير مشاهده في «كل ما نفترق»

بدأ الفنان محمد الشرنوبى صباح اليوم تصوير مشاهده في مسلسل " وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج.حيث انضم شرنوبي لأسرة عمل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ويواصل المخرج كريم العدل تصوير العمل الذي انتهى من تصوير 3 اسابيع كاملة فيه ورفع المخرج ساعات التصوير لتصل الي 15 ساعة يوميا من أجل انجاز التصوير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الشركة المنتجة."كل ما نفترق "من بطولة ريهام حجاج أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.