مصر للطيران تسير 46 رحلة بمطار القاهرة غدا

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، 46 رحله جوية بمعدل 32 رحلة إلى كل من بغداد، نادجمينا، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، أمستردام، دبي، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، تنقل جميعها أكثر من 3115 راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.